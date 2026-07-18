Fonseca frecciatina e Theo e Leao? Con me chi non meritava non giocava
Paulo Fonseca ha commentato la sua esperienza al Milan, sottolineando che chi non meritava di giocare non scendeva in campo. La sua avventura si è conclusa a metà stagione, dopo una serie di risultati deludenti. Durante il suo periodo, il club ha ottenuto 12 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. La sua presenza in panchina è durata pochi mesi, prima dell'addio. Fonseca ha anche fatto riferimento a tensioni con alcuni giocatori, senza entrare nei dettagli.
Paulo Fonseca è tornato a parlare della sua esperienza al Milan. Un'avventura turbolenta e breve, che si è conclusa a metà stagione dopo risultati tutt'altro che soddisfacenti: con l'allenatore portoghese il Diavolo racimolò 12 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. Un bilancio che convinse il Club a esonerare il tecnico, che ora sente il bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intervistato da SportWeek, Fonseca ha dichiarato a più riprese il rimpianto per non aver espresso al meglio il proprio calcio (a causa del breve tempo a disposizione), ma ha anche ribadito ciò che, a detta sua, ha fatto di bene a Milano: > "Sono andato via molto calmo perché ho fatto di tutto per cambiare il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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