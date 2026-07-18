Paulo Fonseca ha commentato la sua esperienza al Milan, sottolineando che chi non meritava di giocare non scendeva in campo. La sua avventura si è conclusa a metà stagione, dopo una serie di risultati deludenti. Durante il suo periodo, il club ha ottenuto 12 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. La sua presenza in panchina è durata pochi mesi, prima dell'addio. Fonseca ha anche fatto riferimento a tensioni con alcuni giocatori, senza entrare nei dettagli.

Paulo Fonseca è tornato a parlare della sua esperienza al Milan. Un'avventura turbolenta e breve, che si è conclusa a metà stagione dopo risultati tutt'altro che soddisfacenti: con l'allenatore portoghese il Diavolo racimolò 12 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. Un bilancio che convinse il Club a esonerare il tecnico, che ora sente il bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Intervistato da SportWeek, Fonseca ha dichiarato a più riprese il rimpianto per non aver espresso al meglio il proprio calcio (a causa del breve tempo a disposizione), ma ha anche ribadito ciò che, a detta sua, ha fatto di bene a Milano: > "Sono andato via molto calmo perché ho fatto di tutto per cambiare il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fonseca, frecciatina e Theo e Leao? "Con me chi non meritava non giocava"

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