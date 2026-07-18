Fisioterapista iridato | Il mondiale da vicino Esperienza incredibile

Un fisioterapista iridato ha raccontato di aver vissuto un’esperienza intensa durante il mondiale, avendo avuto l’opportunità di seguirlo da vicino. Dopo il viaggio aereo da Miami all’Italia, che ha comportato un passaggio attraverso diversi fusi orari, ha riferito di aver affrontato con fatica gli effetti del jet lag. L’esperienza, descritta come incredibile, si è concentrata sulla partecipazione diretta all’evento, senza ulteriori dettagli su risultati o partecipanti.

CAPEZZANO Sconfitti a fatica gli effetti del passaggio attraverso vari fusi orari nel viaggio aereo da Miami all’Italia, Marco Terzi – uno dei viareggini ‘convocati’ al Mondiale di calcio – è pronto non solo a tornare al suo lavoro alla Fisiomedical di Capezzano Pianore ma a anche a raccontare qualcosa dell’esperienza iridata, vissuta come fisioterapista al servizio della squadra arbitrale. "Un’esperienza bellissima, entusiasmante e indimenticabile", esordisce Marzo Terzi, uomo dalle mani d’oro – ne sanno qualcosa non solo i calciatori di mezza Italia – e un indiscutibile curriculum professionale. Come sei arrivato ai Mondiali? "Paradossalmente, dev. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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