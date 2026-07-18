Quest’oggi, sabato 17 luglio, il meraviglioso circuito di Spa-Francorchamps sarà teatro della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo round in calendario prima della pausa estiva. La lotta per la pole position si preannuncia a dir poco rovente, con un grande favorito ma senza alcuna certezza. Kimi Antonelli dovrebbe essere l’uomo da battere sul giro secco almeno per quanto visto al venerdì, ma attenzione anche all’altra Mercedes di George Russell e alle imprevedibili Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ambizioni importanti per la mina vagante Max Verstappen, potenzialmente molto veloce soprattutto nel time-attack con la Red Bull, mentre verranno penalizzati in griglia Isack Hadjar e Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

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