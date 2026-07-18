Ewiva | 98 Colonnine Ultrafast in Autostrada entro il 2027 – Un Progetto di Ricarica Ecosostenibile

Da temporeale.info 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Entro il 2027 saranno installate 98 colonnine di ricarica ultrafast lungo le autostrade. Le stazioni di servizio prevedono tettoie solari e punti di ricarica con luci a LED. I semafori indicano ai veicoli quando è il momento di ricaricare. La zona è all'aperto, con il vento che soffia e il cielo limpido sopra.

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Un’area di servizio, il vento addosso, il cielo chiaro. Ti fermi, scendi, alzi lo sguardo: tettoie solari, colonnine lucide, un piccolo semaforo a LED che ti dice quando tocca a te. In quel gesto semplice, infilare il cavo, senti che il viaggio sta cambiando pelle. Non è fantascienza. È la nuova normalità che arriva in autostrada. La ricarica in Italia ha accelerato. Lo vedi nelle città, ma il banco di prova è altrove: corsie veloci, chilometri lunghi, famiglie e furgoni in fila. Qui serve affidabilità. Serve potenza. E serve anche buon senso: energia pulita, code gestite bene, soste che non spezzano il ritmo. Ewiva entra proprio qui. È una realtà del Gruppo Enel, in joint venture con Volkswagen Group. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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