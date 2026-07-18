estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 18 luglio 2026

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono questa sera alle 20. I numeri vincenti saranno annunciati in diretta.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 18 luglio 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 115 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 18 luglio 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 11 luglio 2026

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