L’estrazione del Superenalotto si è svolta alle 20 di oggi, sabato 18 luglio 2026. I numeri vincenti sono stati annunciati subito dopo. Il gioco ha coinvolto milioni di partecipanti in tutta Italia, sperando di centrare la combinazione vincente. Nessuna informazione è ancora disponibile sui numeri estratti o eventuali vincite. La prossima estrazione è programmata per la stessa ora della settimana successiva.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 18 luglio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di sabato 18 luglio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 18 luglio 2026: i numeri vincenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 11 luglio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Estrazione Superenalotto oggi 18 giugno 2026: i numeri vincenti

Estrazione Superenalotto oggi 2 luglio 2026: i numeri vincentiOggi, giovedì 2 luglio 2026, alle 20, si è svolta l’estrazione del Superenalotto.

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 17 luglio: numeri vincenti; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 114 di venerdì 17 luglio 2026; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 17 luglio 2026; I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 17 luglio 2026.

? SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: estrazione e numeri vincenti di venerdì 17 luglio 2026 dlvr.it/TTZy8w #SuperEnalotto #Lotto #10eLotto #Estrazioni #NumeriVincenti x.com

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, sabato 18 luglio 2026: tutti i numeri vincenti e le quoteUltimo concorso di questa settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 18 luglio 2026, in tempo reale su Today.it. Chi vincerà? Scopriamolo insieme ... today.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 luglio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in direttaEstrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 18 luglio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti ... msn.com