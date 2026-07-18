Estrazione Million Day di oggi 18 luglio 2026 | i numeri vincenti di sabato
L’estrazione del Million Day di oggi, sabato 18 luglio 2026, si svolge alle ore 13 e alle 20,30. I numeri vincenti vengono annunciati in diretta live. Non sono stati ancora comunicati i numeri estratti.
Estrazione Million Day oggi sabato 18 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 18 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 18 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 18 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
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Il MillionDay lo trovi da noi!!! Ecco come si gioca: basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina per un importo fisso di 1€. In questo modo si può partecipare all’estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19.00, facebook
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