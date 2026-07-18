È stato pubblicato “Minimalia 03”, a cura di Franco Manzoni, contenente l’ultimo inedito di Rinaldo Caddeo. La raccolta include tracce musicali e testi realizzati dall’artista prima della sua scomparsa. La pubblicazione è disponibile online e in formato fisico, con un’ampia distribuzione. La produzione è stata curata da un’etichetta indipendente. La presentazione ufficiale si è tenuta in un locale di Lecce, alla presenza di pubblico e collaboratori.

LECCE – Ci sono assenze che fanno un rumore assordante e silenzi che, al contrario, generano nuova vita. In un panorama culturale segnato da una cronica iperproduzione e dall’incessante anestesia visiva del digitale, l’uscita di “Minimalia Inediti 03 – Rinaldo Caddeo” (I Quaderni del Bardo Edizioni) si impone non solo come un prezioso evento letterario, ma come un manifesto di guerriglia culturale. La collana d’avanguardia Minimalia, diretta con rigore dal critico e poeta Franco Manzoni, prosegue la sua rivoluzione concettuale. Dopo i successi dei primi volumi firmati da Paolo Ruffilli e Annelisa Addolorato, questo terzo capitolo assume i contorni di un testamento spirituale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Esce “Minimalia 03” a cura di Franco Manzoni: l’ultimo inedito di Rinaldo Caddeo

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