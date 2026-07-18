Éderson dal toccare l’Old Trafford… al rinnovare con l’Atalanta

Éderson ha rinnovato il contratto con l’Atalanta, prolungando il suo impegno fino al 2026. Il portiere brasiliano, che ha giocato all’Old Trafford, ha deciso di continuare con il club italiano. La firma è arrivata nelle ultime ore e il nuovo accordo prevede diverse stagioni di permanenza. La notizia arriva dopo settimane di trattative tra le parti. Nessun dettaglio è stato comunicato sui termini economici dell’accordo.

2026-07-17 21:49:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Lui Il mondo ha rallentato alcuni degli acquisti avvenuti nelle ultime ore. e anche altri che non hanno finito per dare frutti. uno di questi esempio è stato quello di Éderson dos Santos. Il centrocampista brasiliano ha visto come la sua carriera potrebbe prendere una direzione completamente opposta a quella che ha vissuto lui. Ed è quello Éderson ha avuto un mese molto impegnativo. Dopo aver finito il suo quarta stagione all’Atalanta il pivot di Rio ha visto come stava ha aperto la porta per unirsi al Manchester United e giocare la Champions League con il Diavoli Rossi dopo aver fallito nel raggiungimento dea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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