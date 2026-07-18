ecco svelato il segreto di tom holland per diventare il nuovo re dei red carpet

Tom Holland ha condiviso il suo trucco per apparire a suo agio sui red carpet, spiegando che si concentra molto sulla preparazione e sulla scelta dell’abbigliamento. Ha detto di dedicare tempo alla selezione dei vestiti e di preferire look semplici e confortevoli, evitando eccessi di trucco o acconciature complicate. L’attore ha anche sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento naturale e di essere sé stessi davanti alle telecamere.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'estate di Tom Holland è ufficialmente iniziata. L'attore inglese è pronto a dominare i multisala con Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man: Brand New Day, il che significa una maratona di anteprime ed eventi fotografici di altissimo profilo. Nell'ultimo mese, Holland ha attraversato il mondo per promuovere entrambi i film, vestendosi come se sapesse che ogni tappa fosse un'altra occasione per sfoggiare un look impeccabile. Un tour promozionale di questa portata richiede un guardaroba all'altezza, e Holland non ha deluso le aspettative. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Tom Holland FINALLY Reveals the Secret Behind His Love Story With Zendaya

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