È QUASI FATTA! BALLANDO | BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Barbara D’Urso prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli come giudice a Ballando con le Stelle. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma fonti vicine alla produzione indicano che l’accordo è ormai definito. La decisione segue settimane di voci e smentite, con le trattative che sono in fase avanzata e un annuncio imminente.

La voce si rincorre da mesi nonostante smentite, muri, veti veri o presunti. Barbara d’Urso prende il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Ci pensa il bene informato Dagospia a parlarne nel dettaglio con l’ex conduttrice di Canale 5 ormai quasi ufficiale nuova giurata dello show di Milly Carlucci, al via in autunno su Rai1 al sabato sera. “ Un nuovo studio a Saxa Rubra da realizzare, un cast non ancora chiuso (al momento l’unico nome certo è quello di Aurora Ramazzotti) e una giuria da rinnovare con il passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli. Estate impegnativa per Milly Carlucci che lavora con il suo gruppo di lavoro alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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È QUASI FATTA! BALLANDO: BARBARA DURSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

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