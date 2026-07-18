Il consumo di droghe tra i giovani si amplia: oltre alla cannabis, cresce l’uso di cocaina e sostanze psicoattive sintetiche, come oppioidi. La cannabis rimane la più diffusa, ma con un lieve calo. Nel frattempo, si registra anche un incremento nel gioco d’azzardo tra i ragazzi. I dati sono stati raccolti da un’indagine recente.

Sempre più giovani consumano sostanze stupefacenti pesanti. La cannabis è ancora la sostanza più consumata, ma risulta in lieve calo rispetto all’ aumento di cocaina e nuove e più potenti sostanze psicoattive come gli oppioidi sintetici. Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze ha presentato il Rapporto 2026 e da questo emergono i fenomeni di consumo delle sostanze, ma anche dipendenze comportamentali come l’ uso delle tecnologie digitali e il gioco d’azzardo. Droghe e comportamenti: il dipartimento cambia nome. Prima di entrare nel dettaglio del consumo di sostanze da parte dei giovani, è importante capire il cambiamento presente nell’analisi del 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Droghe e giovani, non solo cannabis: aumenta l’uso di sostanze pesanti e gioco d’azzardo

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Sforzo comune contro droghe, aumenta uso tra adolescenti

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