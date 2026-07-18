La Polizia di Stato ha sequestrato 300 grammi di marijuana in un box nel quartiere Barra. Durante un blitz, un 19enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga. La droga è stata trovata nascosta all’interno del box, che è stato sottoposto a sequestro. L’operazione si è svolta senza incidenti, e l’arresto è stato effettuato sul posto.

Barra, sequestrati 300 grammi di marijuana in un box. Arrestato un 19enne dalla Polizia di Stato per detenzione di droga.. Blitz della Polizia nel quartiere Barra. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. A darne notizia la Questura di Napoli. La scoperta all’interno di un box. Nel corso dei controlli predisposti sul territorio, gli operatori hanno effettuato una verifica all’interno di un box nella disponibilità del giovane, situato nel quartiere Barra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Droga nascosta in un box a Barra: arrestato 19enne a Napoli

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