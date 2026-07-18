Dopo la fine dell’edizione serale del Tg5 di ieri sera, è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La puntata è stata visibile subito dopo il telegiornale. Per chi si fosse perso la trasmissione, è possibile trovare la replica sui canali ufficiali del programma e sulle piattaforme di streaming.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 18 Luglio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 18 Luglio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Gerry Scotti parla di Striscia la notizia

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