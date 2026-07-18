Docenti pagati per volare all’estero | 15mila con vitto alloggio e stipendio extra Il piano del Ministero per la formazione linguistica scolastica
Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un piano che coinvolgerà 150.000 studenti del quarto anno delle superiori, con l'obiettivo di migliorare le competenze linguistiche attraverso un soggiorno all’estero. Circa 15.000 docenti riceveranno un compenso che coprirà vitto, alloggio e uno stipendio extra per accompagnare gli studenti. La cifra totale destinata al progetto supera di sette volte l’intero programma Erasmus, secondo quanto dichiarato dal ministro.
Sette volte più grande dell'intero programma Erasmus. Con questa cifra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato il piano che porterà 150mila studenti del quarto anno delle superiori all'estero per un potenziamento linguistico senza precedenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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