Difensore cercasi | il Monza pesca da Juventus e Milan | CM

Da calciomercato.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Monza sta cercando un difensore dopo aver ceduto Hernani e Azzi. La società ha annunciato l’addio a Ravanelli e sta valutando nuovi profili per rinforzare il reparto arretrato sotto la guida di Juric. Tra gli obiettivi ci sono giocatori provenienti da Juventus e Milan. La squadra continua a definire la rosa in vista della prossima stagione, senza comunicare ancora dettagli sui trasferimenti in programma.

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I brianzoli salutano Ravanelli e cercano un tassello per il reparto arretrato di Juric: la lista degli obiettivi Nuova cessione per il Monza. Il club brianzolo saluta un altro protagonista della promozione in Serie A dopo Hernani e Azzi. Juric, allenatore del Monza (Foto AC Monza) – Calciomercato.it Il 29enne difensore ha già sostenuto le visite mediche con la Sampdoria e raggiunto il ritiro dei blucerchiati a Ponte di Legno. Ravanelli resterà quindi in Serie B e sbarca a titolo definitivo alla corte di Corradi.   Il Monza adesso è a caccia di un nuovo difensore per completare il reparto arretrato di Juric, che la scorsa settimana ha visto l’arrivo in prestito dalla Fiorentina del giovane Kouadio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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