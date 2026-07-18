Difensore cercasi | il Monza pesca da Juventus e Milan | CM

Il Monza sta cercando un difensore dopo aver ceduto Hernani e Azzi. La società ha annunciato l’addio a Ravanelli e sta valutando nuovi profili per rinforzare il reparto arretrato sotto la guida di Juric. Tra gli obiettivi ci sono giocatori provenienti da Juventus e Milan. La squadra continua a definire la rosa in vista della prossima stagione, senza comunicare ancora dettagli sui trasferimenti in programma.

I brianzoli salutano Ravanelli e cercano un tassello per il reparto arretrato di Juric: la lista degli obiettivi Nuova cessione per il Monza. Il club brianzolo saluta un altro protagonista della promozione in Serie A dopo Hernani e Azzi. Juric, allenatore del Monza (Foto AC Monza) – Calciomercato.it Il 29enne difensore ha già sostenuto le visite mediche con la Sampdoria e raggiunto il ritiro dei blucerchiati a Ponte di Legno. Ravanelli resterà quindi in Serie B e sbarca a titolo definitivo alla corte di Corradi. Il Monza adesso è a caccia di un nuovo difensore per completare il reparto arretrato di Juric, che la scorsa settimana ha visto l’arrivo in prestito dalla Fiorentina del giovane Kouadio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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