Dieta allenamento famiglia e golf | i segreti di Harry Kane

Harry Kane ha condiviso alcuni aspetti della sua routine quotidiana, tra cui dieta, allenamenti, famiglia e golf. In un’intervista ha spiegato che dedica tempo a queste attività, anche se non ha partecipato alla finale dei Mondiali 2026. Il calciatore ha parlato delle sue abitudini e delle passioni fuori dal campo, evidenziando come si organizza tra impegni sportivi e vita privata. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti futuri o risultati specifici.

Anche se non ha realizzato il sogno di disputare la finale dei Mondiali 2026, Harry Kane è certamente da annoverare tra i protagonisti di questa Coppa del Mondo e stasera, da capitano dell'Inghilterra, cercherà di portare a casa almeno la medaglia di bronzo, consapevole del fatto che questa potrebbe anche essere la sua ultima partita in un Mondiale. Non sono bastati sei gol, al pari di Bellingham, per trascinare l’Inghilterra verso la finale per il primo posto, ma Kane e compagni possono ancora puntare a un posto sul podio. Allora scopriamo qualcosa di più sul capitano dei Tre Leoni, tra dieta, allenamento, famiglia e un hobby condiviso con. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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