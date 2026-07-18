Dentro la casa di Marco Mengoni a Milano | il terrazzo segreto e gli spazi dove nascono le hit quanto costa il suo rifugio

Durante la trasmissione Tim Battiti Live su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con Rovazzi e Daniele Battaglia, è stato mostrato il terrazzo di una casa a Milano appartenente a un cantante noto. La casa include spazi riservati alla creazione musicale e un terrazzo segreto. Non sono stati forniti dettagli sul costo dell’immobile o su altri aspetti finanziari, né sono stati divulgati altri elementi relativi alla proprietà.

La presenza di Marco Mengoni a Tim Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5, ha riacceso l’interesse non solo per la sua musica ma anche per il lato più privato dell’artista. Mentre sul palco regala al pubblico uno dei momenti musicali più attesi della serata, la curiosità dei fan si sposta inevitabilmente verso quella dimensione intima che raramente viene mostrata: la sua casa milanese. L’appartamento del cantante di Ronciglione rappresenta molto più di un semplice rifugio urbano. È il luogo dove prendono forma le melodie che hanno conquistato il pubblico italiano e internazionale, uno spazio che riflette perfettamente l’equilibrio tra il personaggio pubblico e l’uomo riservato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marco Mengoni: com'è fatta la sua casa a Milano, fra un salone ricco di luce e un terrazzo nascosto

Notizie e thread social correlati

Dove nascono i medici del futuro: dentro il campus Humanitas alle porte di MilanoNel campus Humanitas di Pieve Emanuele, a sud di Milano, è stato inaugurato un nuovo centro di formazione per medici.

Viaggio nel campus Aruba, il data center più grande d’Italia: il cuore segreto di server dove nascono le risposte dell’AIIl data center di Aruba a Ponte San Pietro, il più grande in Italia, ospita migliaia di server che alimentano le risposte dell’intelligenza...

Temi più discussi: Marco Mengoni, dentro casa sua a Milano: dal terrazzino verde allo studio tra musica e pittura; Marco Mengoni, la casa a Milano: il salone luminoso, lo studio-laboratorio e il terrazzo segreto nel cuore della città; ‘Santissima Fest’, tutto esaurito per Sayf: ecco chi salirà sul palco dell’Arena del Mare; Tim Battiti Live, riassunto terza puntata tra hit e polemiche: Ilary Blasi gelosa di Anna Pepe, delirio per Mango e Mengoni e le critiche più spietate.

Marco Mengoni, dentro casa sua a Milano: dal terrazzino verde allo studio tra musica e pitturaLa nuova puntata di Tim Battiti Live accende l’estate di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco, tra gli ospiti più attesi, ... corriereadriatico.it

Marco Mengoni, dentro la casa milanese tra musica, design e privacyMarco Mengoni, atteso giovedì 16 luglio 2026 sul palco di Tim Battiti Live su Canale 5, torna sotto i riflettori. Non solo per la musica e la tv, ma anche per quella curiosità mai spenta attorno alla ... msn.com

Quella volta che conobbi un cantante milionario PEZZENTE reddit