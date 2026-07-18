Debito perché la casa può bruciare

Un incendio ha danneggiato un appartamento a causa di un corto circuito legato a un debito non saldato. Le fiamme hanno provocato danni strutturali e la evacuazione di alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita. La causa principale è stata attribuita a un problema elettrico riconducibile a morosità nei pagamenti delle utenze.

Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari Nuova finanza pubblica La rubrica settimanale di politica economica. A cura di autori vari Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il tema del debito sembrava scomparso. Le Borse corrono, le banche macinano profitti e i mercati finanziari descrivono un mondo assai più frizzante dell’economia reale. In questi giorni l’economista Carlo Cottarelli, in un paio di articoli sul Corriere della Sera, lo riporta sotto i riflettori, ricordando che il debito pubblico italiano ha raggiunto 3. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Reborn after dying unloved in the royal family, she rejected the 4th prince—he panicked!

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Resta in casa dopo la morte della madre ma non può: papà sfrattato ora cerca casa. Ecco perchéUn uomo di Ancona si trova senza un alloggio stabile dopo essere stato sfrattato, nonostante abbia vissuto nella stessa casa per molti anni.

Temi più discussi: Debito pubblico a quota 3.150 miliardi, come 19 torri di monetine alte fino alla luna: i rischi e le strade per ridurlo; Per gli attacchi di panico mi chiudevo in casa. Serve più meritocrazia e ho un debito con Sanremo. Ballando? Sono stata due giorni male...; Tom Hanks, l'attore che pagò di tasca sua la scena più famosa di Hollywood: perché il cinema è in debito con lui; L'ex Presidente Steven Zhang porta OakTree in tribunale! Contenzioso da 450 milioni, cosa sta succedendo in casa Inter.

Dove vanno i risparmi delle famiglie e che impatto hanno sull'economia? Ovvero, perché dal punto di vista finanziario abbiamo deciso di non crescere Quando una famiglia risparmia un euro, quell'euro è reddito non consumato. La domanda vera è dove finisc x.com

Debito pubblico a quota 3.150 miliardi, vale il 137% del Pil. L’ultimo pareggio di bilancio? Correva l’anno 1925. Poi sempre deficitIl debito pubblico è la somma cumulata di tutti i deficit del passato ... msn.com

I punti di forza del debito italianoDa tempo sosteniamo che continuare a guardare alla dimensione e alla sostenibilità dei debiti pubblici soltanto in rapporto al PIL può indurre a gravi errori di valutazione. Infatti, ormai non più ... ilmessaggero.it