In una giornata di luglio, i gestori degli stabilimenti balneari hanno segnalato di aver recuperato vari oggetti lasciati dai bagnanti sulla spiaggia. Tra i più comuni ci sono occhiali, portafogli e altri effetti personali di diversa natura. Molti di questi oggetti vengono ritrovati abbandonati, alcuni di valore, altri meno. La maggior parte delle occorrenze riguarda articoli di uso quotidiano lasciati incustoditi durante il soggiorno in spiaggia.

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - E' un campionario davvero vario e, alle volte prezioso, quello che i gestori degli stabilimenti balneari si ritrovano a custodire, loro malgrado, per la distrazione di chi frequenta le spiagge italiane e abbandona oggetti di poco valore ma anche cose preziose. Dai classici paletta e secchiello lasciati sotto l'ombrellone all'orologio smarrito perché si era insabbiato e ricompare magari a fine stagione. “In questo inizio di estate 2026 sono gli occhiali, da sole o da lettura, l'oggetto più dimenticato sotto l'ombrellone, seguono la crema solare, i giochi, il costume per bambini e le ciabatte", rivela all'Adnkronos Antonio Capacchione, presidente del Sib, Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe-Confcommercio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dagli occhiali al portafogli, ecco gli oggetti più dimenticati dai bagnanti in spiaggia

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