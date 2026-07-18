Cosa vedere a Siena | Museo Civico e Palazzo Chigi-Saracini custodi di arte e storia senese

Da laprimapagina.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Museo Civico di Siena e il Palazzo Chigi-Saracini sono due punti di riferimento per chi visita la città. Il museo ospita dipinti, sculture e affreschi che illustrano la storia di Siena, mentre il palazzo è sede di una importante istituzione musicale e custodisce arredi e opere d’arte. Entrambi i luoghi sono aperti al pubblico e offrono approfondimenti sulla cultura e l’arte locali. Sono visitabili durante orari stabiliti e rappresentano tappe obbligate per conoscere la città.

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Per chi si interroga su cosa vedere a Siena, due luoghi si distinguono per la loro capacità di raccontare la storia, l’arte e l’identità della città: il Museo Civico di Siena e il Palazzo Chigi-Saracini. Entrambi rappresentano custodi del patrimonio artistico e culturale della città, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso secoli di storia, dalla vita civica medievale alla musica e all’arte rinascimentale. Il Museo Civico, situato all’interno del Palazzo Pubblico in Piazza del Campo, è un vero scrigno di capolavori. Fondato nel XIX secolo, raccoglie opere che spaziano dal Medioevo al Rinascimento, con particolare attenzione alla produzione senese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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