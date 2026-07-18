Cosa vedere a Siena | Museo Civico e Palazzo Chigi-Saracini custodi di arte e storia senese

Notizia in breve

Il Museo Civico di Siena e il Palazzo Chigi-Saracini sono due punti di riferimento per chi visita la città. Il museo ospita dipinti, sculture e affreschi che illustrano la storia di Siena, mentre il palazzo è sede di una importante istituzione musicale e custodisce arredi e opere d’arte. Entrambi i luoghi sono aperti al pubblico e offrono approfondimenti sulla cultura e l’arte locali. Sono visitabili durante orari stabiliti e rappresentano tappe obbligate per conoscere la città.