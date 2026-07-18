Nel cuore del Vomero, agenti hanno effettuato controlli straordinari nei locali della movida, verificando licenze, documenti e rispetto delle norme di sicurezza. Durante le ispezioni, sono state riscontrate irregolarità in alcuni esercizi, che hanno portato a sanzioni. Sono stati inoltre controllati i lavoratori presenti, accertando la regolarità delle assunzioni e la conformità alle normative sul lavoro.

Napoli, verifiche nella movida del Vomero: controllati locali, lavoratori e attività commerciali. Controlli straordinari nel cuore del Vomero. Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli per il controllo delle aree della movida, personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’ASL Napoli e dell’Ispettorato del Lavoro ha effettuato verifiche nel quartiere Vomero. I controlli hanno interessato in particolare la zona di San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e le vie Giordano, Scarlatti e Falcone. A darne notizia la Questura di Napoli. Identificate 72 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Controlli alla movida del Vomero: sanzioni e irregolarità nei locali

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