CM Punk ha chiesto ai fan di non seguirlo davanti agli hotel, durante un'intervista a ESPN New York in vista dell’evento al Madison Square Garden. Lottatore ha detto loro di evitare di raggiungerlo nei pressi dell’hotel e di preferire gli incontri ufficiali, come il Fanatics Fest. La richiesta arriva mentre si prepara per l’evento WWE, con le telecamere puntate sulla sua posizione e sui comportamenti dei tifosi.

CM Punk ha ribadito la sua posizione sui fan che lo raggiungono negli hotel. Intervistato da ESPN New York in vista dell’evento della WWE al Madison Square Garden, ha chiesto ai tifosi di non seguirlo dove alloggia, invitandoli piuttosto a incontrarlo agli appuntamenti ufficiali, a partire da Fanatics Fest. Cosa ha detto CM Punk a ESPN New York. CM Punk ha preso le difese del pubblico del wrestling rispetto agli stereotipi che spesso gli vengono affibbiati, spiegando che nella maggior parte dei casi si tratta di appassionati di sport disposti ad attraversare gli Stati Uniti — e a volte il mondo — pur di assistere agli show. “Certo, qualcuno che rientra negli stereotipi c’è, ma il più delle volte non puoi giudicare un’intera fan base o un intero gruppo di persone partendo da un singolo stereotipo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk non arretra sui fan davanti agli hotel: “Vi prego, non fatelo”

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