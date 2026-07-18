Ciao Darwin | le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5

Stasera, sabato 18 luglio 2026, su Canale 5 va in onda in replica una puntata di Ciao Darwin. Lo show, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, viene trasmesso in prima serata. La puntata è una delle repliche dello storico programma che vede sfide tra due squadre e momenti di intrattenimento. La trasmissione viene riproposta dopo la messa in onda originale.

. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, in prima serata in replica su Canale 5 va in onda una puntata di Ciao Darwin, lo storico show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ancora una volta, come recita il sottotitolo, l’intento di Ciao Darwin sarà quello di dimostrare, con la sua chiave totalmente irriverente, che nessuno ha il diritto di giudicare perché, nonostante le fazioni opposte (del tutto scherzose), si deve sempre trovare un punto di incontro per ‘convivere’ insieme pacificamente, l’uno nel rispetto dell’altro. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. L’esilarante varietà, fin dalla sua prima stagione, ha voluto rappresentare, con dichiarata consapevolezza e assoluta ironia, l’aspetto più grottesco dell’umanità. 🔗 Leggi su Tpi.it

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