Chi accudisce i gatti liberi in strada non è responsabile delle deiezioni | la sentenza della Cassazione

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che chi si prende cura di gatti liberi in strada non è responsabile delle loro deiezioni e non è considerato proprietario degli animali. La sentenza evidenzia che i felini rimangono animali liberi tutelati dalla Legge quadro sul randagismo. La decisione chiarisce che l’assistenza ai gatti non implica responsabilità legale per i loro comportamenti.