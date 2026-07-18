Chi accudisce i gatti liberi in strada non è responsabile delle deiezioni | la sentenza della Cassazione
La Cassazione ha stabilito che chi si prende cura di gatti liberi in strada non è responsabile delle loro deiezioni e non è considerato proprietario degli animali. La sentenza evidenzia che i felini rimangono animali liberi tutelati dalla Legge quadro sul randagismo. La decisione chiarisce che l’assistenza ai gatti non implica responsabilità legale per i loro comportamenti.
Una sentenza della Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non è automaticamente proprietario dei gatti né responsabile delle loro deiezioni: i felini restano animali liberi, tutelati dalla Legge quadro sul randagismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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