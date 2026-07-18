Zendaya è stata fotografata mentre usciva a cena con Tom Holland. Indossava un abito lungo di colore chiaro, senza accessori vistosi. La coppia si è fermata per alcuni minuti prima di entrare in un ristorante. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulla durata della serata. La presenza di Zendaya e Holland insieme ha attirato l’attenzione dei paparazzi. La promozione di “Spider-Man: Brand New Day” prosegue con uscite pubbliche e incontri con i fan.

Proprio quando pensavi che fosse finita, Zendaya è tornata in giro per il tour promozionale. Ma non come te lo aspetti. L'attrice — il cui film Odissea è uscito questa settimana e il cui prossimo lungometraggio, Spider-Man: Brand New Day, arriverà la prossima — sta riprendendo gli impegni promozionali legati a quest'ultimo. Il suo ultimo look sfida sia l’attuale ondata di caldo che sta colpendo New York sia ciò che ci siamo abituati ad aspettarci dal suo stile fino a ora: meno mondo fantastico della Marvel, più Danny Zuko. Ieri, Zendaya è apparsa a New York con un look total leather, al diavolo l’ondata di caldo: un blazer lucido dalle spalle squadrate e pantaloni a sigaretta arricciati sul fondo, abbinati a décolleté a punta e una maglietta bianca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che cosa indossa Zendaya per uscire a cena con Tom Holland? Indizio: i look stile dea greca sono superati

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Spider Man Brand New Day - FIRST TRAILER (2026) Tom Holland, Sadie Sink | Marvel Studios

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