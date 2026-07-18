Il Lecce ha avviato i primi contatti per ingaggiare Cavani a parametro zero, puntando a rinforzare l’attacco. L’attuale attaccante, in forza al Boca Juniors, ha disputato le ultime stagioni in Argentina, con prestazioni che hanno attirato l’interesse del club pugliese. Non sono stati resi noti dettagli sulle trattative, né eventuali accordi preliminari. La trattativa è ancora in fase di sviluppo e non ci sono conferme ufficiali.

Edinson Cavani è l’ultima ambiziosa idea del Lecce per il reparto offensivi, primi contatti per il ritorno in Serie A dell’ex Napoli. Il nome di Edinson Cavani torna a far rumore in ottica Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nelle ultime ore avrebbe preso quota una suggestione di mercato clamorosa: il Lecce starebbe valutando la possibilità di riportare in Italia l’ex attaccante di Palermo e Napoli, oggi libero dopo la conclusione della sua esperienza al Boca Juniors. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il centravanti uruguaiano, classe 1987, rappresenta una possibile occasione a parametro zero in questa finestra estiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Cavani al Lecce? Clamoroso sogno di mercato a parametro zero: primi contatti. Come sono andati gli ultimi anni al Boca Juniors

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Cavani goal vs Lecce, Serie A 2010/11, telecronaca di Auriemma.

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