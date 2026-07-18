Il primo numero di una nuova serie di Dylan Dog è arrivato in edicola il 29 luglio. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La pubblicazione si presenta come un'edizione speciale, con due puntate inedite. La protagonista di questa prima puntata è Caroline Dawson, che si trova nel suo primo inverno. La storia si sviluppa attraverso immagini e testi, senza commenti aggiuntivi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Dove ci si rifugia quando si viene strappate dalla terra natia, quando ci si insedia in una terra straniera a novemila chilometri di distanza e persino l’atterraggio è brusco? Caroline Dawson, sociologa e attivista canadese di origine cilena, morta prematuramente due anni fa, lo ha raccontato in Là où je me terre, toccante memoir tradotto da Elena Riva per L’Orma con il titolo Parlavo una lingua di neve (pp. 218, euro... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Caroline Dawson, nel bel mezzo del suo primo inverno

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