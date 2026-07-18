Caldo estremo è a rischio la tavola italiana
Le alte temperature e la scarsità d'acqua stanno colpendo l'agricoltura italiana. I fiumi sono ai minimi storici e i campi sono secchi. Le coltivazioni di mais, pomodori, frutta e piante da latte sono in difficoltà. I temporali estivi, quando si verificano, sono molto intensi e danneggiano ulteriormente la produzione alimentare. La scarsità d'acqua e il caldo estremo stanno causando problemi significativi alle colture e alla filiera agroalimentare.
L'acqua non c'è. I fiumi sono ai minimi storici, i campi sono secchi e le coltivazioni soffrono per il caldo estremo. E anche quando arrivano, i temporali estivi sono così violenti da mettere un'altra volta in ginocchio la produzione alimentare italiana: dal mais ai pomodori, dal latte alla frutta. Tutto o quasi rovinato. Qui siamo a Pavone canavese, Torino, dove distese di granoturco sono in una situazione compromessa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
The Curse of the Reckaviles | A Gripping Mystery by Walter S. Masterman
Notizie e thread social correlati
Londra, un summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo: «A rischio il benessere degli ospiti»Un summit sul caldo estremo a Londra è stato annullato a causa delle elevate temperature, considerate rischiose per il benessere degli ospiti.
A Londra un summit sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo: “A rischio il benessere degli ospiti”A Londra è stato annullato un summit dedicato al caldo estremo a causa delle elevate temperature.
Temi più discussi: Terza ondata di caldo sull'Italia, quando finirà? Oms: Altre settimane letali in arrivo; Caldo estremo, FADOI: Sopra i 40 gradi il corpo può non riuscire più a disperdere il calore; Caldo estremo, a Cagliari confermato l’allerta rosso anche per sabato 18 luglio; Italia nella morsa del caldo. Oms Europa: In arrivo nuova ondata fino a 43 gradi.
Più di 30 giorni di caldo estremo e prolungato costa al Paese 12 miliardi di euro. È ciò che emerge da uno studio dell’ufficio economico di #Confesercenti, l’associazione che rappresenta le piccole e medie imprese in diversi settori. La voce più pesante è quell facebook
Confesercenti: 'Il caldo estremo è una tassa, fino a 12 miliardi l'anno. Le alte temperature incidono su investimenti, produttività, consumi. Servono interventi strutturali' #ANSA x.com
Consigli per trekking d’estate col caldo estremo reddit
Caldo estremo, una sovrattassa da 12 miliardi l’anno. Confesercenti: Costa fino allo 0,4% del pilLo studio dell’ufficio economico dell’associazione: 2-4 miliardi per l’efficientamento di impianti di climatizzazione e immobili, 2-3 per gli extra costi ... repubblica.it
Confesercenti: 'Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno'Incide su investimenti, produttività, consumi. Servono interventi strutturali ... msn.com