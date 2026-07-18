Caldo estremo è a rischio la tavola italiana

Notizia in breve

Le alte temperature e la scarsità d'acqua stanno colpendo l'agricoltura italiana. I fiumi sono ai minimi storici e i campi sono secchi. Le coltivazioni di mais, pomodori, frutta e piante da latte sono in difficoltà. I temporali estivi, quando si verificano, sono molto intensi e danneggiano ulteriormente la produzione alimentare. La scarsità d'acqua e il caldo estremo stanno causando problemi significativi alle colture e alla filiera agroalimentare.