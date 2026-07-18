Caldo estremo è a rischio la tavola italiana

Da tgcom24.mediaset.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le alte temperature e la scarsità d'acqua stanno colpendo l'agricoltura italiana. I fiumi sono ai minimi storici e i campi sono secchi. Le coltivazioni di mais, pomodori, frutta e piante da latte sono in difficoltà. I temporali estivi, quando si verificano, sono molto intensi e danneggiano ulteriormente la produzione alimentare. La scarsità d'acqua e il caldo estremo stanno causando problemi significativi alle colture e alla filiera agroalimentare.

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L'acqua non c'è. I fiumi sono ai minimi storici, i campi sono secchi e le coltivazioni soffrono per il caldo estremo. E anche quando arrivano, i temporali estivi sono così violenti da mettere un'altra volta in ginocchio la produzione alimentare italiana: dal mais ai pomodori, dal latte alla frutta. Tutto o quasi rovinato. Qui siamo a Pavone canavese, Torino, dove distese di granoturco sono in una situazione compromessa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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