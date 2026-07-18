Lunedì 20 luglio, 17 città italiane saranno interessate da un bollino rosso a causa delle alte temperature. La notizia è stata comunicata tramite un bollettino del ministero della Salute. Le condizioni di caldo intenso continueranno su tutto il territorio nazionale, con un livello di allerta elevato in queste località. La presenza di afa persistente accompagna le temperature elevate in diverse aree del paese.

Saranno 17 le città da bollino rosso a causa del caldo lunedì 20 luglio in Italia. La conferma arriva direttamente da un bollettino diffuso dal ministero della Salute. Le città con il massimo livello di allerta sono Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Per quanto riguarda invece domenica 19 luglio i bollini rossi saranno 14. Il meteorologo: “Il caldo ha i giorni contati, arrivano temporali e correnti fresch e “. L’afa però avrebbe i giorni contati. Come riporta 3bmeteo.com, presto arriveranno temporali, correnti fresche e temperature in calo di ben dieci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caldo, ancora afa su tutta Italia: lunedì bollino rosso in 17 città

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Ondata di caldo anomalo. Bollino rosso in 4 città

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