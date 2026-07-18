Calciomercato Accomando | Juventus ecco chi è l' obiettivo in attacco

Da sportmediaset.mediaset.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus punta ancora a rinforzare l’attacco con un nuovo centravanti. Secondo quanto riferito, l’obiettivo principale del club è individuare un giocatore per questa posizione, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La società sta monitorando diverse opzioni sul mercato, ma non sono stati resi noti i nomi ufficiali. La trattativa sembra ancora in fase iniziale, e non ci sono conferme su eventuali accordi già raggiunti.

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