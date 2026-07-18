Un produttore cinese ha aperto il suo secondo stabilimento in Europa, con la Francia e la Spagna in prima linea per ospitarli. L’Italia si trova in una posizione meno avanzata in questa espansione. Nel primo semestre del 2026, le vendite di auto cinesi in Italia sono aumentate, con un mercato europeo in crescita, in parte grazie alla diffusione di veicoli elettrici e ibridi.

Il mercato delle case automobilistiche cinesi continua ad espandersi in Italia, come testimoniato anche dai dati di vendita del primo semestre del 2026, e in Europa, grazie soprattutto alla diffusione sempre maggiore di auto elettriche e ibride. Una crescita che sembra andare oltre i dazi imposti (per contrastare i sussidi governativi sleali) dall'Unione Europea sui veicoli a batteria provenienti da Pechino. E anche se da Bruxelles non si esclude di estendere questo provvedimento anche per le ibride plug-in, alcuni dei marchi interessati sembrano già pronti ad adottare le opportune contromisure. "Il nostro obiettivo strategico è quello di essere riconosciuti come produttori europei entro cinque anni" ha dichiarato Lars Bialkowski, vicepresidente per l'Europa di Byd, in occasione del lancio della nuova Dolphin G DM-i. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Byd, secondo stabilimento in Europa: Francia e Spagna in pole. La posizione dell'Italia

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Trattori cinesi: la storia dell'auto si sta ripetendo nell'agromeccanica

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