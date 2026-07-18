A Bologna, una donna con precedenti è stata seguita da un maresciallo dopo aver parlato con un anziano. La donna, ritenuta sospetta, è stata poi arrestata sul posto. L'episodio è avvenuto il 18 luglio 2026, quando il militare ha notato la giovane mentre si intratteneva con un uomo di 89 anni. La sua presenza e comportamento hanno fatto scattare il controllo, portando all'arresto.

Bologna, 18 luglio 2026 - Ha notato una giovane, già conosciuta per i suoi precedenti, mentre parlava con un anziano in strada e, insospettito, ha deciso di seguirla. È grazie all'intuito di un maresciallo dei carabinieri della stazione di Castel Maggiore, libero dal servizio e diretto in caserma per iniziare il turno di lavoro, che una 23enne romena, senza fissa dimora, è stata arrestata con l'accusa di tentato furto in abitazione. L'episodio è avvenuto a Castel Maggiore. Il militare, transitando in via Lirone, ha visto la giovane conversare con un 89enne. I due si sono poi allontanati, prima a piedi e successivamente a bordo dell'auto dell'anziano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ladra raggira un 89enne. Ma un maresciallo la segue e poi l’arresta

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