Un temporale con raffiche di vento ha colpito all’alba di ieri Pavia e zone limitrofe. Alberi sono caduti lungo viale Matteotti e in altri comuni come Bornasco, Siziano, Vidigulfo, Marzano, San Genesio e Ceranova. Il forte vento ha causato danni agli alberi e ha provocato l’allagamento di un rifugio per animali, che si è riempito d’acqua.

Un violento temporale con forti raffiche di vento si è abbattuto alle prime luci dell’alba di ieri su Pavia e gran parte del territorio provocando la caduta di diversi alberi sull’allea di viale Matteotti, ma anche a Bornasco, Siziano, Vidigulfo, Marzano, San Genesio e Ceranova. E il maltempo ha provocato gravi danni pure al rifugio dell’Ente Nazionale Protezione Animali di Pavia. L’allarme è scattato intorno alle 5,30, quando l’operatore presente all’interno del rifugio ha sentito il boato causato dalla caduta di un albero. Nel giro di pochi minuti i volontari dell’Enpa di Pavia hanno raggiunto la struttura, concentrando ogni sforzo sulla messa in sicurezza degli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Boato e paura. Rifugio animali invaso dall’acqua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ai DramaThey Called Me a Fool… Until I Built an Empire With My Secret Power.

Notizie e thread social correlati

Il video degli allagamenti nella stazione di Bologna: i viaggiatori nel sottopasso invaso dall'acquaUn video mostra un sottopasso della stazione di Bologna completamente allagato, con i viaggiatori costretti a camminare nell'acqua.

Creato un invaso come 106 piscine: "Così conserviamo l’acqua piovana"Con i fondi del PNRR, la Bonifica Renana ha realizzato un grande invaso equivalente a 106 piscine, destinato alla conservazione dell’acqua piovana.

Si parla di: Paura sulle Dolomiti, due frane nel giro di pochi minuti: le immagini (FOTO E VIDEO) dello spaventoso crollo.

Boato e paura. Rifugio animali invaso dall’acquaUn violento temporale con forti raffiche di vento si è abbattuto alle prime luci dell’alba di ieri su Pavia e gran parte del territorio provocando la caduta di diversi alberi sull’allea di viale Matte ... ilgiorno.it

Paura sulle Dolomiti, due frane nel giro di pochi minuti: le immagini (FOTO E VIDEO) dello spaventoso crolloDue frane si sono verificate nel giro di pochi minuti a causa del maltempo, una grossa quantità di rocce, massi e detriti si è riversata sulla strada nelle vicinanze del rifugio BOLZANO. Un violento ... ildolomiti.it