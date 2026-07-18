Il ministro dell’Università ha dichiarato che la medicina deve essere accessibile a tutti. Durante un’intervista a Quotidiano Nazionale a Bologna, ha affermato che il governo attuale durerà fino alla fine della legislatura. La ministra ha parlato anche di priorità nel settore universitario e di riforme in corso, senza fornire dettagli specifici sui tempi o sui contenuti.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è stata ospite della redazione di Quotidiano Nazionale, a Bologna, per una intervista con la direttrice Agnese Pini. Quello che segue è il resoconto dei temi trattati. ––––––––––––––––––––––––– Ministro Bernini, qual è il significato politico e quali contraccolpi sul governo potranno esserci dopo quanto successo con il voto sulla legge elettorale? “L’opposizione evoca ogni giorno la fine del mondo per un Paese che ha invece bisogno di crescere e di splendere. Sono segnali da prendere in considerazione, ma la cosa importante è che la legge elettorale è stata approvata e garantisce stabilità: chi vince si assume la responsabilità di governare e ha la forza per farlo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bernini: “Medicina aperta a tutti”. Il ministro dell’Università a Qn: “Il governo? Durerà fino alla fine”

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