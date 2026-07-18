Belen Rodriguez il giro in scooter col compagno Gaetano Fidanzati | Mangia prega ama

Belen Rodriguez è stata vista in sella a uno scooter con il suo nuovo compagno, Gaetano Fidanzati, un personal trainer. La conduttrice argentina ha recentemente condiviso momenti di felicità sui social, dopo aver superato un periodo complicato. La coppia non si nasconde più e mostra il suo rapporto pubblicamente.

Belen Rodriguez e il suo nuovo amore, il personal trainer Gaetano Fidanzati, non si nascondono più. La conduttrice argentina, archiviato il periodo difficile vissuto qualche mese fa, è più felice che mai e non perde occasione per comunicarlo ai suoi fan sui social network. Dopo aver documentato la vacanza di coppia in Grecia, la 41enne ha condiviso tanti scatti di un'uscita in scooter, con tanto di pranzo elegante, insieme al fidanzato. "Mangia prega ama", ha scritto Rodriguez a corredo di nuove foto inedite della sua storia d'amore col personal trainer, al suo fianco da una manciata di mesi. Citando il titolo del famoso libro... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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