Beatrice Luzzi protagonista a Chieti | dove e quando incontrarla

Il 30 luglio a Chieti, Beatrice Luzzi condurrà il Premio Letterario Città di San Salvo 2026. L’attrice, reduce da numerosi impegni televisivi e pubblici, sarà al centro dell’evento culturale dell’estate abruzzese. La serata vedrà Luzzi come padrona di casa, coinvolgendo i partecipanti e i presenti nella cerimonia di premiazione. L’evento si svolgerà in una location pubblica della città.

Beatrice Luzzi protagonista a Chieti: il 30 luglio conduce il Premio Letterario Città di San Salvo 2026. Dopo una stagione ricca di impegni televisivi e appuntamenti pubblici, Beatrice Luzzi si prepara a vestire i panni di padrona di casa di uno degli eventi culturali più attesi dell’estate abruzzese. Il prossimo 30 luglio sarà infatti lei a condurre la XVI edizione del Premio Letterario Città di San Salvo 2026, un appuntamento che celebra il valore della scrittura, della cultura e del dialogo con il pubblico. Leggi anche Jennifer Lopez a Taormina: “Italia ti amo”. Il tributo a Gino Paoli è pura magia La manifestazione si svolgerà nella suggestiva Piazza San Vitale, pronta a trasformarsi in un salotto a cielo aperto dedicato ai libri, agli autori e alle storie che hanno lasciato il segno nel panorama editoriale italiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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