Una camicia di lino pieghettata e leggera può essere indossata con diversi capi, non solo con pantaloni bianchi e sandali minimal. Basta cambiare lo styling per renderla moderna ed elegante, adatta a ogni occasione. La versatilità di questo capo permette di adattarlo facilmente a look casual o più raffinati. La camicia di lino resta un elemento imprescindibile del guardaroba estivo.

S piegazzata, leggera e versatile, la camicia di lino continua a essere una delle certezze del guardaroba estivo. Non si indossa soltanto con pantaloni bianchi e sandali minimal. Dai completi monocromatici al denim, fino agli abbinamenti più audaci con colori accesi, esistono moltissimi modi per renderla fresca, moderna e chic. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con i pantaloni sartoriali beige Intramontabile e sempre elegante, la combinazione camicia in lino bianca e pantaloni sartoriali beige. Da ravvivare con un paio di mules o sandali dorati. Blu con i jeans La camicia in lino blu è perfetta sui jeans dritti e le friulane. Un outfit da esaltare con accessori in rafia chic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Basta un cambio di styling per trasformare la classica camicia di lino in un alleato contemporaneo, elegante e perfetto per ogni occasione

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