Basket Serie B Desio punta sui giovani E uno arriva dagli Usa
La squadra di basket di Desio introduce cinque nuovi giocatori, tra cui un giovane proveniente dagli Stati Uniti. La società conferma la strategia di puntare sui giovani e su un modello di crescita sostenibile. La formazione affronterà la terza stagione consecutiva in Serie B Nazionale, dopo aver concluso quella precedente con risultati positivi. La rosa si rinnova mantenendo una linea di continuità con le politiche di sviluppo del club.
Saranno cinque i volti nuovi della Rimadesio che non cambia politica rispetto al solito, punta sui giovani e su un basket sostenibile per consolidarsi in Serie B Nazionale che affronterà per il terzo anno di fila dopo la brillante stagione scorsa. Con ancora Daniele Quilici in panchina e una novità nello staff, non ci sarà più Casini come vice ma al suo posto arriva Francesco Petricca, romano, l’anno scorso vice a Omegna. Resta invece Marco Reali. E in campo? Le novità sono cinque. Il nome di maggior spicco è quello dell’ex Urania Milano Morgan Rashed che scende di un gradino per trovare quello spazio che in A2 non aveva; in curriculum ci sono anche 4 anni negli Usa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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