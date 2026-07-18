basket serie b desio punta sui giovani e uno arriva dagli usa

Saranno cinque i volti nuovi della Rimadesio che non cambia politica rispetto al solito, punta sui giovani e su un basket sostenibile per consolidarsi in Serie B Nazionale che affronterà per il terzo anno di fila dopo la brillante stagione scorsa. Con ancora Daniele Quilici in panchina e una novità nello staff, non ci sarà più Casini come vice ma al suo posto arriva Francesco Petricca, romano, l’anno scorso vice a Omegna. Resta invece Marco Reali. E in campo? Le novità sono cinque. Il nome di maggior spicco è quello dell’ex Urania Milano Morgan Rashed che scende di un gradino per trovare quello spazio che in A2 non aveva; in curriculum ci sono anche 4 anni negli Usa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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