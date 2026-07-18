Bambole umanoidi e badanti artificiali | così i robot entrano nelle case degli anziani

Notizia in breve

In una casa di cura a Seoul, un’anziana abbraccia una bambola-robot che le parla con voce infantile, chiede come sta, la incoraggia a mangiare e a prendere le medicine. I robot, tra bambole, umanoidi e badanti artificiali, stanno entrando nelle case degli anziani per fornire assistenza e compagnia. Questa tecnologia viene utilizzata per supportare l’assistenza domiciliare e migliorare la qualità di vita degli anziani.