Bambole umanoidi e badanti artificiali | così i robot entrano nelle case degli anziani

Da panorama.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una casa di cura a Seoul, un’anziana abbraccia una bambola-robot che le parla con voce infantile, chiede come sta, la incoraggia a mangiare e a prendere le medicine. I robot, tra bambole, umanoidi e badanti artificiali, stanno entrando nelle case degli anziani per fornire assistenza e compagnia. Questa tecnologia viene utilizzata per supportare l’assistenza domiciliare e migliorare la qualità di vita degli anziani.

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In una casa di cura di Seoul, un’anziana stringe tra le braccia una bambolina-robot che le parla con voce infantile, le chiede come si sente, la sprona a mangiare e a prendere le medicine. A migliaia di chilometri di distanza, in una residenza per anziani in Cina, una donna allunga la mano verso un umanoide dalla pelle realistica, lo guarda ballare, scherza con lui e accetta che quel corpo artificiale entri nella sua routine come compagno, sveglia e promemoria in giornate scandite da pochi contatti umani. Queste non sono curiosità da fiera tecnologica. Sono il segnale di una tendenza concreta: dopo aver invaso le fabbriche, i robot si preparano a conquistare le nostre case, a partire dall’assistenza per gli anziani. 🔗 Leggi su Panorama.it

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