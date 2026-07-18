La procura ucraina ha diffuso un video che mostra l’esplosione avvenuta a Montecarlo, in cui sono rimaste ferite gravemente alcune persone, tra cui un magnate e la sua famiglia. Le immagini mostrano un’esplosione improvvisa in un’area residenziale, con fiamme e fumo visibili. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o su eventuali responsabilità.

La procura ucraina ha diffuso quello che sostiene essere il video dell’ esplosione avvenuta a Montecarlo, in cui sono rimasti gravemente feriti il??magnate Vadym Ermolaev e la sua famiglia. L’attentato, avvenuto il mese scorso, ha profondamente scosso il principato della Costa Azzurra, noto per la sua riservatezza e l’estrema ricchezza. Il movente dell’attacco rimane ignoto. Il caso ha coinvolto inquirenti di Monaco, Francia e Ucraina, oltre all’Interpol. La presunta autrice dell’attentato è stata trovata morta in Ucraina pochi giorni dopo. Nel video fornito sabato all’Associated Press, si vede una persona con un cappello deporre un oggetto all’ingresso di un edificio e allontanarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Montecarlo, il video dell'esplosione

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Monaco, L'attentato al magnate ucraino: in un nuovo video il momento dell'esplosione

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