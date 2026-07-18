Un giocatore di spicco dell’Atalanta ha firmato il contratto con il club. La trattativa con il Manchester United, che sembrava imminente, si è interrotta dopo le visite mediche a cui il calciatore si è sottoposto. La firma con la squadra bergamasca è ora ufficiale, lasciando il tecnico e i tifosi nerazzurri senza dubbi sulla rosa attuale. La notizia è arrivata nelle ultime ore da Zingonia.

Splendida notizia per il tecnico e i tifosi nerazzurri: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Zingonia. Era tutto fatto per il suo trasferimento al Manchester United, ma alla fine l’affare con l’ Atalanta è saltato dopo le visite mediche a cui si è sottoposto Ederson. E adesso il centrocampista brasiliano classe ’99 ha rinnovato il proprio contratto proprio con il club nerazzurro. Ederson (Ansa Foto) – calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso sui canali dell’Atalanta: “ Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Atalanta, ufficiale la firma di un big: Sarri può esultare

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