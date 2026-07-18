Assunto a 800 km da casa e bloccato 3 anni Cavallini ANIEF contro la scuola che spezza le famiglie | Serve un cambio di rotta radicale INTERVISTA

Un insegnante è stato assunto a circa 800 chilometri da casa e da allora è rimasto bloccato per tre anni. Stefano Cavallini, segretario nazionale di un sindacato, ha criticato la scuola per aver creato difficoltà alle famiglie, chiedendo un cambiamento radicale. Durante un evento in Sicilia, Cavallini ha sottolineato l’importanza di consentire ai genitori di vivere insieme, proponendo di abolire i vincoli di permanenza triennale per i docenti neo-immessi in ruolo.

“Favorire la natalità significa prima di tutto permettere ai genitori di vivere insieme”. Parola di Stefano Cavallini, segretario nazionale ANIEF, che dal palco della scuola estiva del sindacato a Terrasini (in provincia di Palermo) lancia un appello senza mezzi termini: abolire i vincoli di permanenza triennale per i docenti neo-immessi in ruolo. Un meccanismo che, secondo il sindacalista, trasforma la mobilità in un lusso e la famiglia in un’opzione secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assunto a 800 km da casa e bloccato 3 anni, Cavallini contro la scuola che spezza le famiglie.

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