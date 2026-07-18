Dopo il concerto al Belvedere Session a San Leucio, Arisa ha ringraziato i fan di Caserta per averle regalato una serata speciale. La cantante ha scritto sui social che l’esperienza è stata incredibile e ha rivolto un saluto ai bambini presenti, usando l’espressione dialettale “’Nu vasillo”. La cantante ha condiviso le sue emozioni, mantenendo un tono di gratitudine e vicinanza con il pubblico.

Trascorso il concerto tenuto sul palco del Belvedere Session, a San Leucio, Arisa sceglie di ringraziare i fan per le emozioni del 15 luglio ancora calde. Nella giornata di ieri l’artista ha infatti pubblicato una storia in cui si è espressa volutamente in napoletano, per arrivare dritta a chi, numeroso, è accorso ad applaudirla. “Nun ve posso scurdá”, non posso dimenticarvi – ha ribadito Rosalba – mi avete fatto passare una serata incredibile. Grazie a tutti. Nu vasillo (un bacetto) a tutti voi, ai bambini, a Sofia”. Arisa, che è stata travolta inaspettatamente da tanti bambini accorsi per omaggiarla in concerto, è rimasta sbalordita dall’ondata d’amore ricevuta, non solo dai bambini, ma anche dagli adulti che con lei hanno interagito in modo frequente e con confidenza durante la serata musicale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Arisa ringrazia i fan di Caserta: “Mi avete fatto trascorrere una serata incredibile. ‘Nu vasillo a tutti i bambini”

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