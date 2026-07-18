I tifosi dello Spezia esprimono sostegno alla squadra, nonostante alcune critiche. Molti dichiarano che continueranno a sottoscrivere l’abbonamento, evidenziando la fedeltà nonostante le difficoltà. Tuttavia, alcuni si sono lamentati della chiusura della curva Piscina, ritenendo sia stato un errore. La maggior parte dei supporter si mostra unita nel voler sostenere la squadra, anche se ci sono commenti contrastanti tra fiducia e mugugni.

"La fede non retrocede, ci abboneremo". Tifosi aquilotti concordi sulla necessità di stare vicini allo Spezia nel momento del bisogno, con un appunto al club: "Un peccato aver chiuso la curva Piscina". Invita al sostegno incondizionato Simona Mongatti. "Seguo lo Spezia da ragazzina, ricordo i tempi della Serie C. Sicuramente non abbandonerò i colori bianchi dopo la retrocessione, l’attaccamento alla squadra della propria città si manifesta, soprattutto, nei momenti difficili. I prezzi varati dal club aquilotto mi paiono congrui, dobbiamo sostenere lo Spezia per riportarlo nelle categorie che merita". Sintetico il giudizio di Francesco Sassarini: "Non guardo il prezzo o la categoria, mi abbonerò in curva Ferrovia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Apprezzamenti e critiche. Tifosi fra fiducia e qualche mugugno: "Sbagliato chiudere la ’Piscina’»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spain Vs Argentina World Cup Final Predictions [Sneijder, Riise, & Materazzi]

Notizie e thread social correlati

Apprezzamenti ma anche critiche feroci. la cantante è finita al centro di un acceso dibattito sui social riguardo al suo aspetto fisico e la nuova magrezzaLa cantante è stata protagonista di un acceso dibattito sui social media riguardo al suo aspetto fisico e alla sua recente perdita di peso.

La piscina comunale deve chiudere per lavori. Atlete senza una vasca, costrette a traslocareA partire dalla fine del mese, la piscina comunale di Rignano sarà chiusa per lavori di riqualificazione e miglioramento energetico.

Si parla di: Apprezzamenti e critiche. Tifosi fra fiducia e qualche mugugno: Sbagliato chiudere la ’Piscina’; Il Milan propone l'appuntamento ai tifosi con la canzone di Ornella Vanoni (ma piovono critiche).

Apprezzamenti e critiche. Tifosi fra fiducia e qualche mugugno: Sbagliato chiudere la ’Piscina’La retrocessione non ha scalfito la fede nella squadra Noi sempre presenti al Picco. I prezzi? Pensavamo meglio. sport.quotidiano.net