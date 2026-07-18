Anti zanzare quali sono i migliori al supermercato | la classifica di Altroconsumo

Con l’arrivo dell’estate, molti italiani cercano il miglior repellente antizanzare al supermercato. La classifica di Altroconsumo valuta i prodotti in base a efficacia e sicurezza. Tra i più acquistati ci sono spray, crema e patch, con alcune marche che ottengono punteggi più alti. La scelta varia in base alle preferenze e alle esigenze di ciascuno. Non sono stati indicati effetti collaterali o problemi di sicurezza, solo i risultati delle prove di laboratorio.

Con l’arrivo dell’estate torna puntuale anche uno dei problemi più fastidiosi della stagione: le zanzare. Tra notti insonni, punture pruriginose e il timore di insetti sempre più diffusi come la zanzara tigre, milioni di italiani si affidano ai repellenti per proteggersi. Ma quale prodotto funziona davvero? Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ha messo alla prova quasi cento repellenti tra spray, lozioni, roll-on, gel e salviette, stilando una classifica che riserva più di una sorpresa. Il risultato più clamoroso riguarda il vincitore: uno dei prodotti più efficaci è anche tra i meno costosi disponibili sugli scaffali dei supermercati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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