Anna Maria Bernini, ministra dell'Università, è intervenuta in un'intervista con Quotidiano Nazionale a Bologna. Durante l'incontro, ha discusso delle recenti iniziative dell'esecutivo e delle novità riguardanti la riforma del settore medico. La ministra ha evidenziato un approccio innovativo e ha parlato di una revisione significativa delle politiche universitarie e sanitarie, senza fornire dettagli specifici sui contenuti delle proposte.

Anna Maria Bernini, ministra dell'Università, è stata ospite della redazione di Quotidiano Nazionale a Bologna, per un'intervista a tutto campo con la direttrice Agnese Pini. Tra le domande sul bilancio di quattro anni di governo, la ministra si è soffermata su due punti che raccontano bene questa fase politica. Sulla tenuta dell'esecutivo, dopo il voto sulla legge elettorale, Bernini non ha dubbi: l'obiettivo è arrivare alla scadenza naturale della legislatura, tra settembre e ottobre, per tirare le somme di quattro anni di lavoro in quello che definisce "l'esecutivo dei record". E sulla sua riforma più discussa,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Anna Maria Bernini: L'esecutivo dei record e la rivoluzione della riforma di Medicina

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