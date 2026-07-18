Kylie Jenner ha annunciato una collaborazione con Meta per gli smart glasses, che stanno diventando sempre più presenti nella vita quotidiana. Tuttavia, si sollevano preoccupazioni riguardo a privacy e sicurezza legate a questi dispositivi. Non tutti li possiedono ancora, ma molti li hanno inseriti nella loro lista desideri.

G li smart glasses stanno entrando sempre di più nostra quotidianità. Se non tutti ne possiedono un paio, molti li hanno già inseriti nella propria wish list. In effetti, il mercato degli occhiali smart è in forte espansione, trainato dai modelli con Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata (AR). I produttori hanno recentemente lanciato nuovi modelli, con partnership esclusive e le stime prevedono un valore globale fino a $44 miliardi entro il 2033 (fonte: Grand View Research). Gli occhiali smart per ciechi creati da uno studente in Mozambico X Leggi anche › Cosa si può fare con gli Smart glasses, la nuova strada del wearable quotidiano Quella App Meta che preoccupa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Kylie Jenner.

© Iodonna.it - Anche Kylie Jenner entra nel mercato dei wearable con una collaborazione con Meta per i nuovi smart glasses. Ma intorno a questi dispositivi si sollevano anche perplessità legate alla privacy e alla sicurezza. Vediamo quali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovi Meta Glasses, ora l’assistente virtuale è per tutti. E ha la voce (anche) di Kylie JennerI nuovi Meta Glasses sono arrivati sul mercato e ora includono un assistente virtuale accessibile a tutti.

Kylie Jenner non è solo la testimonial dei nuovi Meta Glasses: ha partecipato al design e prestato la voce. Una scelta che potrebbe ritorcersi controKylie Jenner ha partecipato alla progettazione e ha prestato la voce ai nuovi Meta Glasses, occhiali con intelligenza artificiale integrata...

Temi più discussi: Manicure e pedicure rosa abbinate come quelle di Kylie Jenner? La combo unghie che ci fa innamorare; Addio a Mary Jo Campbell, la nonna del clan Kardashian-Jenner: aveva 91 anni; Kylie Jenner, la capsule Fever Dream con Frankies Bikinis; Kylie Jenner si gode il sole italiano con un look estivo mozzafiato.

Kylie Jenner firma i bikini più hot dellestate con Frankies Bikinis ift.tt/FIksBhq Kylie Jenner e Frankies Bikinis lanciano Fever Dream, la nuova capsule mare Khy tra bikini audaci, stampe animalier e glamour californiano. Piscina, luce californiana e costumi pen x.com

Nel tuo lavoro hai un po' di tempo, anche durante l'orario lavorativo, per prendere un caffè e chiacchierare con i colleghi? reddit

Kylie e Kendall Jenner, sfida sexy a colpi di bikini. E il web s'infiammaKylie e Kendall Jenner hanno lasciato nuovamente tutti senza fiato su Instagram con scatti decisamente sexy. Le loro foto bollenti stanno infiammando in queste ore i social, ma niente red carpet da ... gazzetta.it

Kylie Jenner canta! Fuori oggi il singolo Fourth Strike in collaborazione con Terror Jr.Era nell’aria già da qualche giorno ma adesso è ufficiale: Kylie Jenner ha debuttato come cantante con lo pseudonimo King Kylie nel brano Fourth Strike ... iodonna.it