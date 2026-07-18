Allegri valuterà Rafa Marin e Gatti per la difesa, mentre Beukema ha un problema fisico. Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore si mostra fiducioso, anche se non nascosto l’apprezzamento per Gatti. La situazione di Buongiorno, invece, preoccupa e non permette di essere sereni. Allegri mantiene un atteggiamento aziendalista, cercando di gestire le incognite senza eccessi.

Allegri si professa fiducioso. Scrive il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, che Allegri non può certo essere felice per la situazione clinica che riguarda Alessandro Buongiorno. Ma è comunque carico. Viene definito sereno e fiducioso, perché la qualità del gruppo a suo dire resta notevole. Ieri il Napoli – che quest’anno ha varato la linea della trasparenza per quel che riguarda gli infortuni – ha comunicato che anche Beukema ha un problema al tendine d’Achille, un problema che si porta dietro dallo scorso anno: il Napoli parla di patologia cronica. Quindi la situazione, per quel che riguarda i difensori centrali, non è certo la migliore possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri proverà Rafa Marin e gli piace Gatti (Beukema ha un problema). Un consiglio: aziendalista ma non troppo

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