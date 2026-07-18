Con l'arrivo del caldo torrido, sui scaffali dei supermercati e sui social si moltiplicano le bevande che promettono un'idratazione superiore. Tra queste, acque alcaline, bevande ricche di elettroliti e polveri idratanti vengono pubblicizzate come soluzioni efficaci per contrastare la sete. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche che queste alternative siano più efficaci dell'acqua naturale nel mantenere l’idratazione durante l’estate.

Con l'arrivo del caldo torrido, sugli scaffali dei supermercati e sui social proliferano bevande "miracolose" che promettono di idratare meglio, più a lungo, con più energia. Ma quante di queste promesse reggono al confronto con la scienza? Laura Acosta, docente di scienze alimentari e nutrizione umana all'Università della Florida, ha fatto chiarezza su quattro delle credenze più diffuse legate all'idratazione estiva. Negli ultimi anni l'acqua alcalina è diventata uno dei prodotti più pubblicizzati quando si parla di benessere e idratazione. Si ottiene aumentando il pH dell'acqua, attraverso particolari processi o con l'aggiunta di minerali, e viene spesso presentata come una scelta migliore rispetto a quella del rubinetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Acqua alcalina, elettroliti, polveri: sfatiamo i miti sull'idratazione estiva

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